CBF muda data e horário do jogo entre São Pauo x Águia de Marabá na Copa do Brasil; confira detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial, a mudança de data e também de horário na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024, entre São Paulo-SP x Águia de Marabá, marcado para o Estádio do Morumbis, na capital paulista.

O confronto de volta entre o Tricolor Paulista e o Azulão saiu da quarta-feira (22), para quinta feira (23). O horário também foi modificado, passando das 21h para às 21h30, no Estádio do Morumbis, casa do São Paulo. A mudança foi feita para ajustes na grade de transmissão da partida.

No jogo de ida, em Belém, disputado no dia 2 de maio, no novo Mangueirão, o São Paulo venceu o Águia pelo marcador de 3 a 1, triunfo conquistado de virada e garantiu uma importante vantagem para o confronto de volta. Com isso, o Tricolor Paulista pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avançará na Copa do Brasil. Ao Águia de Marabá só resta vencer a partida por três gols de diferença para garantir a classificação de forma direta ou vencer por dois gols e levar a disputa da vaga para as cobranças de pênaltis.

O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil e defende a o título da competição mais democrática do futebol brasileiro. Já o Águia quer fazer história e avançar às oitavas de finais. Essa é a segunda vez na história do Azulão que disputa a terceira fase da Copa do Brasil.