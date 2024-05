Águia de Marabá demite técnico Mathaus Sodré após não conseguir nenhuma vitória na Série D

Após um empate no último sábado (11/05), pela Série D, o Águia de Marabá anunciou a demissão do técnico Mathaus Sodré e do auxiliar-técnico Gerson Sodré, neste domingo (12/05). O Azulão ainda não conseguiu nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro deste ano.

Ainda não há um nome para substituir a dupla técnica. O time marabaense segue em busca dos três pontos contra o Maranhão, no sábado (18/05), no estádio Castelão de São Luís. Ainda neste mês, no dia 23, o Azulão encara o São Paulo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Confira o comunicado do Águia de Marabá