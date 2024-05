Com gol nos acréscimos, Águia de Marabá e Cametá empatam na Série D

O duelo entre Águia de Marabá e Cametá, válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, terminou empatada em 1 a 1. No estádio Zinho de Oliveira, o Azulão saiu na frente com um gol de Júnior Dindê, mas não conseguiu segurar o jogo e deixou o Mapará empatar no último minuto, com Lissandro Papel.

Com o resultado, o Cametá soma o primeiro ponta na competição, mas segue na lanterna do Grupo B. Já o Águia de Marabá está com dois pontos, na sexta colocação.

O próximo compromisso do Azulão na Série D será contra o Maranhão, no sábado (18), no estádio Castelão de São Luís. Já o Cametá, mais pressionado, recebe o Moto Club, no estádio Orfelino Martins, no domingo (18).

A partida

O duelo começou truncado, com muitas faltas e erros dos dois lados. Os times apresentaram poucas chegadas ao ataque e criatividade para levar a bola em direção ao gol. Apesar das dificuldades, o Cametá tentava e apresentava mais perigo aos adversários.

Contudo, foi o Águia quem abriu o placar. Na reta final do primeiro tempo, após uma tentativa de gol do Mapará, Júnior Dindê acertou um belo chutE e marcou para o Azulão. O Cametá ainda tentou buscar o empate, mas foi para o intervalo com a desvantagem.

No segundo período, o Mapará saiu para jogo e foi superior. Mesmo com dificuldades técnicas, a equipe chegou mais vezes ao ataque e pressionou o time de Marabá. No entanto, o Cametá pecava com a falta de efetividade ou parava em Axel Lopes.

Após várias tentativas, o gol do empate do Cametá saiu nos acréscimos, no último minuto do jogo. Lissandro Papel recebeu passe dentro da área e mandou para o fundo do gol. Tudo igual: 1 a 1. Com o resultado, os dois times paraenses seguem sem vitórias na competição