Fora de casa, Águia de Marabá não resiste e é goleado pelo Maranhão na Série D

O Águia de Marabá perdeu a segunda partida na Série D do Campeonato Brasileiro. Contra o Maranhão, a equipe foi goleada por 4 a 0 neste sábado (18), no estádio Castelão de São Luis. Assim, o Azulão segue sem vitórias na competição. Os gols foram marcados por Felipe Cruz (3) e Rafael.

Com o resultado, a equipe segue na penúltima posição do Grupo B e corre o risco de fechar a quarta rodada na lanterna. O duelo marcou a estreia do técnico Gláuber Ramos, que assumiu o Azulão após a saída de Mathaus Sodré.

Agora, o Águia se prepara para enfrentar o São Paulo, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorre na próxima quinta-feira (23), em São Paulo. Na Série D, o clube volta a campo contra o Moto Club domingo (26), no estádio Nhozinho.

VEJA MAIS

Jogo

No primeiro tempo, o Maranhão foi bem superior ao Águia de Marabá. Com mais criações e efetividade, o Bode chegou com mais perigo ao ataque e teve oportunidades para abrir o placar. Enquanto isso, o Azulão encontrava dificuldades para fazer a transição de jogo entre a defesa e o setor ofensivo.

Superior na partida, o Maranhão abriu o placar aos 35 minutos com o atacante Felipe Cruz, que recebeu dentro da área, tirou da marcação e chutou para o fundo da rede.

Ainda no primeiro tempo, o time da casa marcou o segundo gol. Ao 42, de novo, Felipe Cruz aproveitou um rebote de Axel Lopes para ampliar o placar. Com isso, o Bode foi para o intervalo tranquilo, com os dois gols de vantagem.

Na segunda etapa, o Maranhão seguiu melhor. Sem reação da equipe paraense, o time da casa foi ditando o ritmo do jogo. Pela terceira vez, Felipe Cruz marcou para o Bode. O jogador recebeu um passe em profundidade, ficou cara a cara com o goleiro do Azulão e chutou para o gol.

Ainda deu tempo do Bode fazer mais. Rafael aproveitou uma cobrança de escanteio e fez de cabeça o quarto gol do Maranhão. O placar poderia ter sido maior, mas Axel Lopes salvou o Águia em alguns momentos. Com isso, o duelo terminou 4 a 0 para a equipe maranhense.