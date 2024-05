Séries B, C e D do Brasileirão também vão parar? Entenda

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter aceitado o pedido de 15 clubes da primeira divisão de paralisar o Campeonato Brasileiro Série A, devido às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, ficou a dúvida se as outras três divisões do campeonato também irão parar. Contudo, até o momento não há previsão para que isso aconteça.

Segundo a CBF, as partidas da 7ª e 8ª rodada da Série A só foram adiadas porque 15 dos 20 times que estão na competição pediram a paralisação. Ou seja, as outras divisões só serão paralisadas caso a maioria dos clubes faça alguma solicitação à entidade.

A Série B é a que menos tem chances de ser paralisada porque nenhum time gaúcho está na competição. Já os casos da terceira e da quarta divisão são um pouco mais delicados, pois na Série C, três dos 20 clubes são gaúchos e na Série D, três dos oito clubes do grupo A8, também são do Rio Grande do Sul.

Atualmente, na Série C, somente os jogos do Caxias, Ypiranga, e São José estão sendo adiados. Na D, Avenida, Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas também estão na mesma situação.