Artilheiro do Bragantino pede 'tempo' com a família e pode não jogar contra o Paysandu

O Bragantino pode ter uma baixa para a próxima partida diante do Paysandu, no próximo domingo (17), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. O atacante Gileard, artilheiro da equipe no campeonato Paraense, pediu “um tempo” à diretoria do Tubarão, que liberou o jogador, porém, não é certeza que ele retorne.

A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Bragantino, Cláudio Wagner, que informou que o atleta solicitou à diretoria que precisava passar um tempo com seus familiares no Maranhão (MA), que o pedido foi atendido pela direção do Tubarão, mas que ainda aguarda um retorno do jogador.

“Na sexta-feira (8), antes do jogo [contra o Paysandu], ele pediu para que fosse liberado após a partida, que ele queria passar um tempo com a família no Maranhão (MA) e que estava precisando passar esse tempo com os familiares. Pedi que ele esfriasse a cabeça, liberamos ele e acredito que tenha algum problema familiar. Temos que deixar no clube pessoas que estão satisfeitas, porém, ainda não tiramos ele do BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e até sexta-feira (15), teremos um posicionamento melhor o Gileard”, disse.

Gileard é um dos principais jogadores da equipe do Bragantino, que é disputa as quartas de final do Campeonato Paraense 2024. O jogador de 27 anos estava no clube desde o início da temporada e ocupa a terceira colocação na artilharia do Parazão com quatro gols, ele chegou a ficar empatado com Nicolas, do Paysandu e Chula, da Tuna, na artilharia da competição, mas viu seus concorrentes avançarem na disputa.

O Bragantino perdeu para o Paysandu no jogo de ida das quartas de final, em Bragança (PA), pelo marcador de 3 a 0. Na partida de volta, o Tubarão precisa devolver o placar contra o Papão, na Curuzu, no próximo domingo (17), para levar a disputa para os pênaltis, ou derrotar a equipe bicolor por quatro gols de diferença e levar a classificação de forma direta. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal + e também lance a lance pelo Portal OLiberal.com.