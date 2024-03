Técnico do Paysandu pede tranquilidade após gols de Esli García no Parazão: ‘não veio pra resolver’

O venezuelano Esli García, autor de dois gols na vitória do Paysandu por 3 a 0 sobre o Bragantino, tem se tornado um dos xodós da Fiel Bicolor neste início de temporada. Apesar do frenesi das arquibancadas, o técnico alviceleste, Hélio dos Anjos, fez questão de "baixar a bola" do atacante. Em entrevista coletiva concedida após o jogo diante do Tubarão, o treinador disse que o jovem jogador ainda passa por um processo de adaptação à cultura e costumes brasileiros.

"No início a torcida só gostava dele por ser pequeno e de fora, mas o Esli só tá aqui porque eu quis. Quem define quem vem ou não pro Paysandu sou eu. Não existe essa história de eu não gostar do jogador, mas ele não foi contratado pra resolver problemas. Se tá resolvendo, ótimo, mas não era essa o objetivo. Acima de tudo eu não quero causar problemas pro Paysandu. Não posso pegar um jogador em adaptação, um menino, e crucificar", explicou.

Esli foi o alívio bicolor em meio a uma partida truncada e de pouca criatividade no Diogão. Após fazer um gol antes dos primeiros cinco minutos de partida, o Paysandu sofreu com o gramado ruim do estádio em Bragança, e protagonizou uma partida com muitas faltas e um festival de cartões amarelos distribuídos pela arbitragem.

Esli García fez dois gols na vitória do Paysandu sobre o Bragantino (Thiago Gomes/ O Liberal)

Segundo Hélio dos Anjos, o excesso de advertências era uma estratégia do Bragantino para tentar esfriar a partida. O treinador bicolor, inclusive, deu a entender que foi proposital um princípio de confusão que ocorreu na reta final do primeiro tempo. Apesar disso, Hélio fez questão de ressaltar o respeito ao clube, que, segundo ele, já tornou a vida do Paysandu difícil em outras oportunidades.

"Nós definimos o jogo muito cedo. O adversário queria fazer um jogo de instabilidade no juiz e nos nossos jogadores. Eu não vou mexer com adversário, no banco do adversário. Na hora da confusão, veio gente da comissão técnica deles querer aparecer de valente no nosso banco, sem necessidade. Apesar disso, eu respeito muito o Bragantino. Tradicionalmente é um adversário encardido contra o Paysandu. Por isso que fiz questão de orientar meus jogadores para o respeito ao adversário. Acredito que a melhor maneira de respeitar o oponente é fazer de tudo pra vencer", avaliou.

Essa foi a quarta vitória seguida do Paysandu na temporada e a terceira por 3 a 0. Após ser líder da primeira fase do Parazão, o clube alviceleste tem grande vantagem para o jogo de volta das quartas de final do torneio, contra o mesmo Bragantino, na Curuzu, que ocorre no próximo domingo (17), às 17h. O Papão pode perder por até dois gols de diferença que, mesmo assim, ainda avança às semifinais do Estadual.

Antes disso, o Bicola viaja até Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude-RS, na quarta-feira (13), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer o duelo diante dos gaúchos avança na competição nacional e fatura uma premiação milionária. Em caso de empate, o classificado será conhecido após disputa de pênaltis.