Após denúncia, presidente do Bragantino nega irregularidade de jogador no Parazão; entenda

Prestes para entrar em campo contra o Paysandu, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense, o Bragantino enfrenta uma acusação de irregularidade na escalação de um jogador. No entanto, por meio de um vídeo compartilhado pelo time, o presidente do Tubarão, Cláudio da Van, negou a denúnica.

Segunda a denúncia, o atacante Andrezinho teria sido escalado irregularmente na oitava rodada do Parazão por conta da punição do Tribunal de Justiça Desportivo (TJD), contudo, Cláudio da Van rechaça a queixa.

"A denúncia não se configura, o Bragantino está dentro da regularidade e eu vou explicar para todos ir para o jogo contra o Paysandu tranquilo", começou o dirigente.

Segundo detalhou o presidente do Bragantino, a primeira expulsão do atacante ocorreu na primeira rodada do Parazão, contra o Tapajós. Com isso, na partida seguinte, ele cumpriu a punição e na disputa contra o São Francisco, antes do julgamento, ele jogou normalmente. A confusão teria sido feita por conta de uma nomenclatura errada na súmula que regista o jogo contra o Caeté como sendo quinta rodada, quando era a quarta.

"Onde está tendo a dúvida é aqui: ele foi expulso contra o Caeté na quarta rodada - só que está na súmula quinta, só que não existiu a quinta (sendo adiada) porque houve o Re-Pa e pediram para trocar. Então, a quarta rodada foi contra o Caeté, onde ele foi expulso, dia 03/02, pela segunda vez. Ainda não havia tido julgamento, o próximo foi a quinta rodada, que aqui na tabela está como se fosse quarta, mas foi a quinta contra o Paysandu, o Andrezinho cumpriu a segunda automática. Ainda não tinha ocorrido o julgamento, na sexta rodada, contra o Tapajós, o Andrezinho jogou e tinha que jogar porque o julgamento foi dia 20, não dia 18, então, ele foi para o campo e jogou normal", detalhou Cláudio.

Ainda segundo ele, após a decisão do TJD, que saiu no dia 20 de fevereiro, o jogador cumpriu mais um jogo de punição, pois já havia completado uma partida de suspensão.

"Saiu a decisão no dia 20 de fevereiro, às 20h, o Andrezinho pegou 2 jogos, já tinha cumprido o automático, tinha que cumprir mais um e cumpriu, contra o Cametá. E teve o segundo julgamento, ele foi absorvido e pôde jogar contra o Remo. Então, a torcida fica tranquila, vamos para cima e bora ganhar o Paysandu, vamos para cima", concluiu o presidente.

A denúncia foi feita pelo Cametá, que seria beneficiado caso o Bragantino fosse condenado. O jogo entre Paysandu e o Tubarão ocorre normalmente neste sábado (9), às 15h30, no Diogão.