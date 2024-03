Bragantino e Paysandu iniciam série de embates para definior vaga na semifinal do Parazão

Bragantino e Paysandu começam a disputa por uma vaga na semifinal do Parazão neste sábado (9), a partir das 15h30, no estádio Diogão, na Pérola do Caeté. O jogo é o primeiro de dois, que se terão o capítulo final no próximo domingo (17), no estádio da Curuzu. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Águia de Marabá e Caeté, que jogam no outro chaveamento da fase.

Esta será a segunda partida entre os times, em 2024. Na quarta rodada da primeira fase, o Papão derrotou o Tubarão em casa, por 2 a 1. Desde então, os times seguiram caminhos opostos na competição. Enquanto os bicolores seguiram invictos, liderando praticamente o campeonato inteiro, o time bragantino fez uma campanha mais modesta, feita de duas vitórias, a segunda delas na última rodada, que o garantiu na etapa seguinte.

Na última quarta-feira (6), os bicolores amassaram a equipe do Rio Branco-AC, pela Copa Verde, e seguem embalados em busca da classificação para a reta final do Campeonato Paraense. Para tanto, o técnico Hélio dos Anjos deve tornar o time mais ofensivo para tentar o resultado já no jogo de ida. Isso não significa dizer, no entanto, que o time não possa sofrer mudanças.

Hélio deixou claro no início da segunda fase que poderia dar minutagem para vários atletas, testando formações táticas diferentes caso necessário. No gol, por exemplo, Diogo Silva entrou no lugar de Matheus Nogueira, enquanto Bryan substituiu Edílson na lateral-esquerda, além de inúmeras outras mudanças no decorrer da partida. Assim, a formação segue indefinida até minutos antes da bola rolar. Já o Bragantino quer aproveitar o embalo de seu último desafio, quando surpreendeu o Clube do Remo em casa, por 1 a 0.

Para este duelo, o técnico Marquinhos Taíra, que substituiu o demitido Rogerinho Gameleira, deve manter a base vitoriosa que passou pelo Remo, com alguns pequenos ajustes para diminuir a margem de oportunidades desperdiçadas, sobretudo com Gileard, que segue como a grande esperança de gols. Contra o Remo, no entanto, o gol da vitória veio de Edicleber, que deve ser confirmado no meio-campo.

Ficha Técnica

Data: 09/03

Hora: 15h30

Local: estádio Diogão

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Marcio Gleidson Correria Dias e Jhonathan Leono Lopes

Bragantino: Henrique; José, Mateus Lopes, Rafael e Jhonson; Tirso, Gulli e Gileard; Edicleber, Charles e Venilson Taperaçu.

Técnico: Marquinhos Taíra

Paysandu: Diogo Silva; Bryan Borges, Carlão, Lucas Maia, Kevyn; Gabriel Bispo, Biel, Val Soares; Vinícius Leite, Jean Dias e Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos