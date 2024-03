Em 2024, Paysandu já percorreu cerca de 12 mil km em viagens

Na tarde deste sábado (9), o Paysandu Sport Club se prepara para disputar a sexta partida como visitante em 2024. Com a jornada até o município de Bragança, no nordeste do Pará, a delegação bicolor já acumulou cerca de 12 mil quilômetros em viagens, utilizando uma variedade de meios de transporte, incluindo avião, ônibus e até barco. É praticamente a mesma distância entre Belém e Madri, na Espanha, em linha reta.

Esta será a segunda vez neste ano que o Papão fará uma visita à Pérola do Caeté, localizada a aproximadamente 210 quilômetros de Belém, em um trajeto que leva cerca de quatro horas. O time também realizou deslocamentos para Marabá, Cametá e Parauapebas, além de Ji-Paraná (RO).

Segundo o gerente de futebol, Carlos Henrique Carvalho, o clube está sempre em busca da melhor logística em prol dos atletas. "Tradicionalmente, a maioria das viagens para jogos pelo estadual é feita por via terrestre, mas felizmente a nossa diretoria dá uma atenção especial a esse aspecto. Tanto é que, nos jogos em Marabá, a mais de oito horas de ônibus de Belém, e em Parauapebas, que fica a cerca de 12 horas, nós optamos por voos, com duração entre 45 minutos e uma hora, possibilitando que o grupo pudesse se recuperar e descansar adequadamente antes das partidas", explicou.

A viagem mais longa da temporada foi para Ji-Paraná (RO), onde a delegação passou praticamente uma semana inteira fora da capital paraense para o jogo da Copa do Brasil contra os donos da casa. "Saímos de Belém na segunda-feira para jogar na quinta. Tivemos que garantir algumas passagens extras para garantir a presença de todo o corpo multidisciplinar do futebol. Não encaramos isso como custo, mas como investimento, especialmente porque teremos um ano com um calendário cheio na Série B. Oferecer uma boa viagem ao elenco é uma das nossas prioridades aqui no Paysandu", afirmou o presidente Mauricio Ettinger.

Entre os profissionais que integram a delegação fora de casa, a nutricionista Juliana Chaves é responsável pelo controle alimentar dos jogadores. "Cada viagem é um novo desafio, porque os hotéis são diferentes, as cozinhas e restaurantes são diferentes. Por isso, acompanhamos de perto a produção das refeições, que precisam estar de acordo com o cardápio solicitado previamente pelo clube. Em alguns casos, preparamos um kit lanche para os atletas, já que precisam estar sempre bem alimentados e hidratados. Alguns jogadores podem perder mais de um quilo em treino, às vezes até quatro quilos em uma partida, então buscamos manter a reposição calórica sempre bem controlada", detalhou.

O trabalho conjunto da direção do clube, comissão técnica e atletas tem se refletido dentro de campo: o time está invicto, com sete vitórias e três empates no ano. "Uma boa logística, um bom suporte para o grupo e uma boa condição de trabalho no dia a dia ganham jogos, sim. O clube não tem medido esforços para melhorar cada vez mais a nossa infraestrutura e oferecer tudo de bom ao grupo mesmo fora de Belém. Temos um presidente empenhado em atender às necessidades do clube e que investe com responsabilidade no futebol. No jogo da Copa do Brasil, por exemplo, um dos nossos três analistas de desempenho viajou uma semana antes da partida para acompanhar de perto o adversário e nos fornecer informações sobre o time que enfrentaríamos, além das condições do estádio, como gramado e vestiário. Isso é mais uma prova do investimento que tem sido feito pelo Paysandu", defendeu o executivo de futebol, Ari Barros.

Já o técnico Hélio dos Anjos destaca a resposta positiva do elenco. "Nossa rotina tem sido intensa e desgastante neste início de ano, com mais de um jogo por semana, viagens em cima de viagens, concentração, etc., mas o mais importante é manter o foco. Nossos atletas estão comprometidos com os objetivos do clube. Até mesmo nas viagens mais longas que fizemos, como foi o caso de Ji-Paraná, conseguimos oferecer o melhor ao grupo em termos de acomodação, alimentação e logística dentro das condições impostas pela tabela da competição. Nosso ambiente é favorável para o trabalho e isso, sem dúvida, nos ajuda a superar esse tipo de adversidade", contou o treinador.

Depois do jogo em Bragança, o Papão se dirigirá até Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude-RS pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (13), em um deslocamento de mais de 4,5 mil quilômetros entre ida e volta.

Confira os detalhes das viagens já realizadas pelo Paysandu em 2024:

Jogo: Caeté 0x1 Paysandu

- Local: Bragança

- Distância de Belém: 420 km (ida e volta)

- Transporte usado: ônibus

- Tempo de viagem: oito horas (ida e volta)

Jogo: Águia 0x3 Paysandu

- Local: Marabá

- Distância de Belém: 880 km (ida e volta, em linha reta)

- Transporte usado: avião

- Tempo de viagem: duas horas (ida e volta)

Jogo: Cametá 0x1 Paysandu

- Local: Cametá

- Distância de Belém: 460 km (ida e volta)

- Transportes usados: ônibus e barco

- Tempo de viagem: dez horas (ida e volta)

Jogo: Canaã 1x1 Paysandu

- Local: Parauapebas

- Distância de Belém para o aeroporto de Carajás: 1.206 km (ida e volta, em linha reta)

- Transporte usado: avião

- Distância do aeroporto de Carajás para Parauapebas: 36 km

- Transporte usado: ônibus

- Tempo total de viagem de avião e ônibus: três horas

Jogo: Ji-Paraná-RO 0x0 Paysandu

- Local: Ji-Paraná

- Distância de Belém para Belo Horizonte: 2.111 km (ida, em linha reta)

- Distância de Belo Horizonte para Porto Velho: 2.478 (ida, linha reta)

- Transporte usado: avião

- Tempo total de viagem de ida: oito horas

- Distância entre Porto Velho e Ji-Paraná: 744 km (ida e volta)

- Transporte usado: ônibus

- Tempo total de viagem de ônibus: 12 horas

- Distância de Porto Velho para Brasília: 1.900 km (volta, linha reta)

- Distância de Brasília para Belém: 1.594 (volta, linha reta)

- Tempo total de viagem de volta de avião: nove horas

- Total de km percorridos: aproximadamente 12 mil