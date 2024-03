Paysandu desembarca em Belém após conquistar vaga na segunda fase da Copa do Brasil

O Paysandu enfim desembarcou em Belém após a maratona de viagens entre a capital paraense e Porto Velho, Rondônia. Na mala, a equipe bicolor trouxe a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O Papão empatou em 0 a 0 com Ji-Paraná e se garantiu na próxima etapa da competição.

A chegada da delegação bicolor ocorreu no início da tarde deste sábado (2). O time teve dificuldades para chegar até a cidade de Ji-Paraná, onde ocorreu o jogo da Copa do Brasil. Por conta da escassez de voos para a cidade, o elenco teve que passar por dois municípios antes de chegar em Rondônia e enfrentar uma viagem de ônibus de seis horas.

VEJA MAIS

Após a partida, o Paysandu deixou a cidade de Ji-Paraná na sexta-feira (1º) em direção a Porto Velho. Na madrugada do sábado (2), às 2h30, o Papão embarcou em um voo para Brasília. Às 9h, a equipe finalmente saiu em direção à capital paraense, e desembarcou no início da tarde de hoje.

Vale destacar que o Paysandu enfrenta o Castanhal na última rodada da primeira fase do Parazão neste domingo (3), às 15h30, na Curuzu. Como o time já está classificado e possui compromisso na Copa Verde na próxima semana, a expectativa é que o time entre em campo com uma equipe mista, com mais reservas, para dar um descanso maior para os titulares. O jogo entre o Papão e o Japiim terá cobertura completa de Oliberal.com.