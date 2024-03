CBF divulga tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil; veja quando Paysandu e Águia jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira (1°) a tabela detalhada, com as datas e horários, dos jogos da segunda etapa da Copa do Brasil, que começa no próximo dia 6. Com isso, Paysandu e Águia de Marabá, que ainda estão na disputa, já sabem quando irão jogar.

O Paysandu irá encarar o Juventude-RS no dia 12 de março, na casa do adversário, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, às 20h. O Papão avançou na competição após empatar por 0 a 0 com o Ji-Paraná, na última quinta-feira (29), em Rondônia.

VEJA MAIS

Já o Águia de Marabá busca mais um resultado histórico. Após vencer o Coritiba de virada por 3 a 2, o Azulão enfrenta o Capital-TO no dia 14 de março, em casa, no estádio Zinho de Oliveira, às 20h30.

Na segunda fase, os confrontos também serão com partidas únicas, assim como foi na primeira, no entanto, sem a vantagem de empate para o time visitante. Com isso, caso o jogo termine empatado no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira a tabela

Tabela da segunda fase da Copa do Brasil (Reprodução / CBF)

O único jogo que ainda falta ser definido é o adversário do Retrô-PE, que sairá do confronto entre Fluminense-PI e Fortaleza. A partida foi adiada e será realizada neste domingo (3), em Teresinha, às 20h30.

Ao todo, quarenta clubes continuam na disputa pelo título da Copa do Brasil. O Pará tinha três representantes na competição, mas o Remo foi eliminado para o Porto Velho–RO ainda na primeira fase.

Na terceira fase, os times da Libertadores entram na disputa e o nível vai ficando cada vez mais elevado. Nesta etapa, os confrontos serão definidos por sorteios, assim como nas oitavas. Nas quartas, a definição dos jogos será por chaveamento.

Além do título, está em disputa a premiação em dinheiro, que pagará mais de R$ 73 milhões para o campeão. No entanto, já na terceira fase, se os clubes paraenses avançarem, os times já podem ter uma premiação milionária, de R$ 2,205 milhões.