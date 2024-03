Zoeira? Clube que eliminou o Remo na Copa do Brasil parabeniza o Paysandu pela classificação

O Paysandu empatou em 0 a 0 com o Ji-Paraná-RO, na noite de ontem (29), e avançou à segunda fase da Copa do Brasil. O Papão fez o que o seu maior rival, o Remo, não conseguiu fazer e conseguiu a classificação fora de casa, utilizando a vantagem do empate. Após conseguir seguir na disputa, o perfil do Porto Velho-RO, clube que tirou o Remo da competição, parabenizou o Papão.

Em postagem na rede social “X”, o perfil oficial do Porto Velho escreveu “Parabéns, Paysandu” e postou um emotion de aperto de mãos. Em seguida o Paysandu respondeu “Porto Velho e Paysandu”.

Com a classificação assegurada e com mais de R$1.400 milhão de cota na conta, o Paysandu terá pela frente na segunda fase o Juventude-RS, clube que vai jogar Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. A partida será disputada na cidade de Caxias do Sul (RS), jogo único, mas a data e horário ainda não foram divulgados pela CBF.