Clube que eliminou o Remo na Copa do Brasil presenteia dirigentes do Paysandu com camisa oficial

O Paysandu treinou nesta terça-feira (27), na cidade de Porto Velho (RO), para o confronto de quinta-feira (29), contra o Ji-Paraná-RO, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30. Na passagem pela capital de Rondônia, dirigentes do Porto Velho-RO, clube que eliminou o Remo no campeonato, presentearam com uma camisa do clube, os dirigentes do Paysandu.

O gerente de futebol do Paysandu, Carlos Henrique Carvalho e o diretor-geral de futebol do Papão, Vandick Lima, receberam a camisa do Porto Velho, das mãos de dirigentes da equipe rondoniense. Nas redes sociais, o Porto Velho publicou a foto com os nomes dos clubes e um emoji de aperto de mãos.

A equipe do Porto Velho eliminou o Remo na Copa do Brasil, em jogo disputado na semana passada. O clube de Rondônia venceu por 1 a 0 e despachou a equipe paraense na primeira fase da competição e embolsou quase R$ 1 milhão de premiação.

Na quinta-feira (29), mais um confronto Rondônia x Pará pela Copa do Brasil. O Ji-Paraná recebe o Paysandu, de olho na cota de R$ 1.470 milhão, caso vença ou empate a partida. O jogo terá início às 21h30 e será transmitido pela Rádio Liberal +, além do Lance a Lance por OLiberal.com