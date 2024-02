Remo é eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Porto Velho-RO na primeira fase

A participação azulina na Copa do Brasil de 2024 foi bem mais curta do que o esperado. Jogando fora de casa, a equipe do técnico Ricardo Catalá foi sumariamente derrotada pelo Porto Velho-RO e está desclassificada da competição. Mesmo jogando pelo empate, o Remo não conseguiu se encontrar em campo e acabou levando um gol aos oito minutos do primeiro tempo, que decretou a derrota por 1 a 0.

Embora tenha ido à capital rondoniense com a vantagem do empate, o Leão Azul parecia não estar confortável com o futebol desencontrado e muitos passes errados. Logo no início, a defesa foi surpreendida com o cruzamento do ex-Remo Marco Goiano, no interior da pequena área. Fagner se antecipou à marcação de Ligger e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar no Aluizão.

A equipe do Porto Velho foi veloz no início do duelo com o Remo, se impôs e abriu o placar. Do outro lado, o Remo investiu em jogadas pela esquerda com Nathan e Henrique Vigia que terminavam com cruzamentos na área, mas sem a devida qualidade na finalização. O destaque negativo ficou por conta das chances desperdiçadas, especialmente com Ribamar. O centroavante azulino abusou em perder gols, que aos poucos foram dando espaço para a excelente atuação do goleiro Digão, que simplesmente fechou a trave, impedindo o empate em diversos momentos da partida.

Aos 27 o Remo teve a melhor chance no primeiro tempo. Marco Antônio faz grande jogada pela esquerda, trouxe a bola para a perna direita e mandou um chute forte para o gol. Digão espalmou na direção de Ribamar, que mergulhou de cabeça, mas a redonda passou pelo lado de fora. Só no primeiro tempo, foram 14 finalizações do Remo contra uma do Porto Velho, que levava maior perigo com as arrancadas de Bala pela direita.

Na etapa complementar, prevendo o insucesso, Ricardo Catalá começou a mexer no time. Entraram Pavani, Ytalo, Echaporã, Kelvin e Raimar. Do outro lado, o técnico Márcio Parreiras também mexeu, mas sem alterar a estrutura tática do time, que mesmo sem a maior posse de bola, levava perigo a cada contra-ataque. Aos 31, Marcelo Rangel chutou a bola em cima de Reniê e quase fez o gol contra. Conforme o relógio andava, mais os jogadores se mostraram nervosos e as jogadas quase sempre terminavam com a defesa de Digão, que virou o protagonista da partida.

Enquanto o ataque sofria, a defesa também dava seus sustos. Aos 41, Bacas simplesmente costurou a defesa azulina, limpando Reniê e Ligger, até o chute rasteiro que ficou nas mãos do goleiro Rangel. Próximo do fim, os azulinos entraram em desespero. O árbitro Maguielson Lima Barbosa levou a partida até os 56, mas o desespero azulino deu lugar à tristeza da eliminação precoce da Copa do Brasil e a perda da cota de R$ 945 mil.

Ficha Técnica

Data: 20/02/2024

Hora: 16h30

Local: estádio Aluizão

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto.

Cartões Amarelos: Andreo, Caio (Porto Velho) Ribamar (Remo)

Cartões Vermelhos:

Porto Velho-RO: Digão; Bala (Rodrigo Ramos), Rennã (Edson Amorim), Iverton, Andreo (Douglas); Fagner, Sorbara, Marco Goiano, Caio (Fernandinho); Carlos Eduardo e Watthimen (Bacas).

Técnico: Márcio Parreiras

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Reniê, Ligger, Nathan (Raimar); Henrique Vigia (Pavani), Renato Alves, Camilo (Ytalo); Marco Antônio (Kelvin), Felipinho (Echaporã) e Ribamar

Técnico: Ricardo Catalá