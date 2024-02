Para Camilo, adversário do Remo na Copa do Brasil exige atenção total: 'eles não jogaram este ano'

A delegação azulina já se encontra na capital de Rondônia para a estreia do time na Copa do Brasil 2024. O embate inicial será contra o Porto Velho-RO, time, segundo o meia Camilo, de poucas informações, portanto, bastante perigoso para as pretensões do Clube do Remo.

A primeira fase da Copa do Brasil é decidida em partida única. Se vencer, os azulinos voltam garantidos na segunda fase, com uma cota de R$ 945 mil, além da inicial, de R$ 787,5 mil. Ou seja, a vitória sobre a Locomotiva vale dinheiro e a própria evolução do elenco na temporada.

"É importante, sabendo que é uma competição que tem um jogo muito decisivo. É importante nos classificarmos e seguir na competição, gerando oportunidade para todo o elenco fazer sua parte", avalia. Durante entrevista coletiva em solo rondoniense, o armador também comentou sobre a cobrança da torcida pela classificação.

"Meio natural em início de competição, grupo novo. O torcedor sempre espera a melhor performance e estamos em busca disso para gerar confiança neles e na equipe. Então é continuar trabalhando duro para chegar nesse desempenho, juntamente com as vitórias. É um desafio importante para todos nós, para o clube. O Remo vem chegando nas competições todos os anos e nesse esperamos ir o mais longe possível nesta temporada".

Para tanto, é necessário vencer um adversário praticamente desconhecido, que sequer realizou uma partida profissional este ano. "Temos poucas informações, mas sabemos que eles ainda não fizeram um jogo oficial. Então temos que nos preparar para tudo o que possa ocorrer na partida, estudar bem, a parte individual, já que não temos nada do coletivo. Então devemos nos concentrar, fazer um bom jogo para sair classificados", disse.

O Porto Velho é o atual campeão estadual e terá, assim como os azulinos, um calendário cheio, com a disputa do Campeonato Rondoniense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro. Em seu elenco existe ex-jogador do Remo, o meia Marco Goiano, que passou pelo clube em 2016 e hoje segue no Maquinista, sob o comando do técnico Márcio Parreiras. A estreia do time no estadual está prevista para o próximo dia 24, contra o Barcelona-RO.

"É um jogo decisivo, onde você não pode cometer erros. Precisamos minimizar isso para sair daqui classificados. A vitória é sempre importante, pois gera tranquilidade aos atletas, e assim eles podem buscar sua melhor performance e entrosamento com a equipe", completa. A partida começa às 16h30 (horário de Brasília).