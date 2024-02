Remo: um dos destaques do time, meia da base projeta jogo contra o Porto Velho na Copa do Brasil

Jovem da base do Remo, o meia ofensivo Felipinho, de apenas 20 anos, vem ganhando espaço no time sob comandando pelo técnico Ricardo Catalá. O jogador esteve presente em quatro partidas do Leão nesta temporada, duas dela como titular e vem agradando tanto o técnico quanto o torcedor. Felipinho projeta a partida contra o Porto Velho, nesta terça-feira (20), pela Copa do Brasil e falou da importância que a competição possui para ele e o Remo.

“Estamos encarando cada partida com muita seriedade e a estreia na Copa do Brasil é mais um desafio importante para nós. Sabemos da importância de garantir a classificação e vamos entrar em campo focados. Porto Velho é um adversário que merece nosso respeito. Precisamos manter a concentração e buscar impor nosso ritmo desde o início. Estamos trabalhando para fazer uma boa apresentação e sair de campo com a vaga na próxima fase”, falou.

Felipinho vem sendo um dos principais destaques do time neste início de temporada e vem contribuindo com o elenco, dando assistências e participando efetivamente em jogadas de gols. O meia disse estar feliz e comemora um bom momento vivido com a camisa do Leão Azul.

“Estou muito feliz com meu desempenho recente, ganhando oportunidade entre os titulares. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação nos treinos. Participar de gols nos últimos jogos e contribuir com uma assistência é muito gratificante, mas sei que posso evoluir ainda mais. Estou focado em continuar melhorando para ajudar o Remo na temporada”, declarou.

Felipinho é cria das categorias de base do Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

O próximo compromisso do Remo e do Felipinho será nesta terça-feira (20), às 16h30, no Estádio Aluizio Ferreira, na cidade de Rondônia (RO), pela primeira fase da Copa do Brasil 2024. O Remo possui a vantagem do empate para avançar à segunda fase do torneio. A partida terá transmissão lance a lance no Portal OLiberal.com.