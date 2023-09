Destaque do Remo na Copa do Brasil Sub-20, Felipinho só terá contrato renovado após eleição no clube

Um dos destaques do Remo na Copa do Brasil Sub-20, o meia Felipinho poderá ter o contrato renovado em breve. O jogador de 20 anos, que tem vínculo com o Leão apenas até o final de 2024, está nos planos da diretoria azulina. No entanto, qualquer decisão sobre o futuro do atleta só será tomada após as eleições do clube, marcadas para o dia 12 de novembro.

VEJA MAIS

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, a atual diretoria do Remo tem interesse em renovar com o jogador. No entanto, o clube não pode realizar ampliações de vínculos contratuais no momento. Com a possibilidade de uma nova gestão assumir o Leão em meados de novembro, todo o planejamento do futebol do clube está parado.

A mesma coisa ocorre no time profissional. Mesmo após o fracasso na Série C do Brasileirão deste ano, a atual direção azulina planejava a renovação de contrato com alguns atletas e membros da comissão técnica. No entanto, as negociações estão paradas, esperando a decisão do pleito de novo presidente.

Felipinho

Com nove jogos disputados e dois gols marcados em 2023, Felipinho é um dos destaques da base azulina na temporada. Neste ano, o jogador teve apenas uma oportunidade na equipe principal, quando jogou 23 minutos diante do Altos-PI, pela última rodada da Série C. No entanto, foi na base que o atleta ganhou mais visibilidade.

Na Copa do Brasil Sub-20, principal torneio da base azulina na temporada, Felipinho participou de todos os jogos do Leão. O melhor deles ocorreu na última quarta-feira (20), diante do Grêmio-RS, quando o jogador fez de falta o segundo da vitória remista por 3 a 1.

Com 20 anos, limite de idade da categoria, a tendência é que Felipinho seja aproveitado na equipe principal na próxima temporada. Além dele, o atacante Kanu, artilheiro do time no torneio, também deverá jogar entre os profissionais.