Após eliminação na Copa do Brasil Sub-20, técnico do Remo muda foco para Copinha e Parazão; veja

O Remo saiu vitorioso no confronto contra o Grêmio, com um placar final de 3 a 1, em partida realizada na tarde desta quarta-feira (20), no Estádio Baenão. Contudo, a vitória não foi suficiente para garantir a permanência na Copa do Brasil Sub-20, visto que o placar agregado resultou em 6 a 3 a favor do Grêmio.

Após o encerramento da partida, o técnico da equipe azulina, Eivaldo Junior, compartilhou suas impressões sobre o confronto e ressaltou as lições que devem ser aprendidas para futuras campanhas:

"Ano passado, conseguimos chegar entre as oito melhores equipes, e este ano repetimos o feito. Já tínhamos conquistado uma vitória em casa. No entanto, ao enfrentar o Grêmio no primeiro jogo, saímos do nosso estilo de jogo e sofremos quatro gols, o que desviou nossa trajetória. Sabíamos que nossa equipe tem uma abordagem específica para jogar", afirmou.

Com a eliminação da Copa do Brasil Sub-20, o foco do Simba agora se volta para o Campeonato Paraense Sub-20. Esta competição, na qual o Remo detém o título de atual campeão, terá início em 22 de outubro. É importante ressaltar que o vencedor do torneio assegura vaga na edição de 2024 da Copa do Brasil Sub-20.

"Concluímos hoje com uma vitória que é significativa para o grupo e para os torcedores que compareceram. Agora, nossa atenção se volta para o Campeonato Paraense, que nos oferece a oportunidade de classificação para a Copa do Brasil Sub-20 no próximo ano. Estamos prontos para mais essa batalha. Além disso, nossa equipe se preparará para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde já demonstramos nosso potencial chegando à terceira fase, superando adversários paulistas e vencendo o Fortaleza. Hoje, demonstramos mais uma vez que podemos realizar uma campanha expressiva", concluiu o treinador.