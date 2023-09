Ex-zagueiro do Remo, Diego Guerra é julgado e absolvido no STJD por expulsão contra o Manaus

Mesmo sem atividade oficial desde a eliminação na Série C, o Clube do Remo continua frequentando a seara jurídica desportiva. Desta vez, o zagueiro Diego Guerra foi julgado, porém absolvido na 3ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta da expulsão na partida contra o Manaus, pela 17ª rodada da competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Diego foi advertido inicialmente aos 12 minutos do primeiro tempo, depois de "cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor, levando um cartão amarelo. Já nos acréscimos da partida, foi novamente emparedado e desta vez expulso, "Por receber uma segunda advertência na partida com cartão amarelo ao segurar seu adversário na disputa da bola, mostrando desrespeito ao jogo". As informações foram relatadas na súmula pelo árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade.

SAIBA MAIS



Em casos dessa natureza, o atleta é automaticamente levado a julgamento no STJD. Na manhã desta quarta-feira, o jogador acabou absolvido, após explanação da advogada Pâmela Saleão de Gouveas. A relatoria do caso ficou a cargo do Dr. Claudio Diniz. Diego Guerra, vale lembrar, deixou o clube após a eliminação e assinou com o Figueirense para a disputa da Copa Santa Catarina.

Já o Manaus foi enquadrado no artigo 191, inciso III do CBJD, por "Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento". Antes da partida, a arbitragem percebeu a marcação da linha no campo diferente do padrão exigido pela CBF, fato não resolvido pelo clube. O árbitro novamente relatou o problema em súmula e o clube acabou punido com o pagamento de multa no valor de R$ 500,00.