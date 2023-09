Zagueiro que disputou a Série C pelo Remo assina com time catarinense para disputa de copa estadual

O zagueiro Diego Guerra, que defendeu o Remo nesta temporada, foi anunciado na última terça-feira (13) como o novo reforço do Figueirense-SC. Segundo o clube catarinense, o defensor tem contrato até o final do ano e irá ajudar a equipe na disputa de uma copa estadual.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Assim como o Remo, o Figueirense-SC foi eliminado na primeira fase da Série C e se despediu da competição mais cedo, no final de agosto. No entanto, ao contrário do Leão, o Figueira tem a Copa Santa Catarina para disputar. O torneio dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2024 e uma premiação de R$ 600 mil.

VEJA MAIS

A contratação de Diego Guerra se deu a pedido do técnico do Figueirense-SC, Paulo Baier. Na última temporada, os dois haviam trabalhado no Botafogo-SP, clube pelo qual conquistaram o acesso à Segunda Divisão do Brasileirão.

Diego Guerra no Remo

Contratado logo no início da temporada, Diego Guerra ocupou o posto de titular da zaga azulina desde os primeiros jogos. Ao todo, o defensor fez 33 partidas com a camisa do Leão - válidas pelo Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C - mas não marcou gols.

Assim como Diego Guerra, todo o elenco azulino foi dispensado ao final da temporada. O clube, que não tem mais calendário profissional em 2023, aguarda a realização de um processo eleitoral que vai decidir o novo presidente. A partir disso, o planejamento para a temporada de 2024 será iniciado.