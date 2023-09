Copa do Brasil Sub-20: Jogos entre Grêmio x Remo serão transmitidos por canal fechado da Globo

Mais uma vez o Remo chega à terceira fase da Copa do Brasil Sub-20. O Leão Azul terá pela frente nesta fase o Grêmio-RS, em jogos de ida e volta, sendo a primeira partida no Rio Grande do Sul (RS), nesta quarta-feira (13), às 19h e a volta em Belém, no dia 20, também às 20h. As duas partidas serão transmitidas pelo canal SporTV, da Rede Globo.

As informações sobre as transmissões das partidas entre Remo x Grêmio foram divulgadas no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para chegar até à terceira fase, o Remo eliminou o Sparta-TO e o São Raimundo-RR. Na segunda fase o Leão Azul aplicou duas goleadas na equipe roraimense, sedo uma de 4 a 0 no jogo de ida, fora de casa e, 6 a 0 no jogo de volta, em Belém, fechando o placar no agregado em 10 a 0 para o Remo.

O adversário do Leão Azul, o Grêmio, chegou à terceira fase eliminando o seu maior rival, o Internacional-RS, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças, o Tricolor venceu por venceu por 5 a 3. Já na segunda fase, o Grêmio eliminou o Athletico-PR. A equipe gaúcha venceu o primeiro jogo, em casa, por 2 a 1 e segurou o empate no Paraná (PR) em 0 a 0 e avançou para pegar o Leão.

O Remo já igualou a sua melhor campanha na história da Copa do Brasil Sub-20. O Leão Azul chegou à terceira fase da competição no ano passado, quando foi eliminado pelo Internacional-RS.