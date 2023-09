Eleições no Remo: Tonhão confirma pré-candidatura: 'Por enquanto'; saiba mais

As eleições para a presidência do Remo estão ganhando forma. O atual vice-presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, confirmou a pré-candidatura para o cargo em uma entrevista ao O Liberal, demonstrando assim seu interesse em participar do processo eleitoral. No entanto, ele fez questão de salientar que ainda está em estágio preliminar, afirmando: "[Sou] pré-candidato apenas, e por enquanto", disse o atual vice de Fábio Bentes.

À princípio, o pleito está agendado para o mês de novembro, ocorrendo em um momento desafiador para o time, que enfrentou resultados abaixo do esperado nas competições oficiais desta temporada. Isso incluiu o vice-campeonato no Parazão para o Águia de Marabá, a eliminação nas semifinais da Copa Verde no clássico Re-Pa, bem como na primeira fase da Terceirona.

Concorrentes

Outro pré-candidato, o advogado Marco Antônio Pina, conhecido como Magnata, já está tomando medidas como parte de sua campanha pré-eleitoral. Ele desempenhou funções de destaque no clube como diretor de futebol e vice-presidente em um período anterior.

Por fim, o empresário Jader Gardeline anunciou que deve concorrer às eleições. De acordo com Jader, a chapa deve se chamar Avança Remo, e revelou um pouco das suas intenções para o clube: "Nossas propostas estão sendo cuidadosamente elaboradas, com responsabilidade e foco na busca por soluções viáveis para o progresso de nosso clube. Em breve, estaremos disponíveis em tempo integral para compartilhar nossas ideias e projetos para o futuro de nossa agremiação. Saudações azulinas", concluiu.