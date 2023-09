Sub-20: Remo aplica nova goleada no São Raimundo-RR e encara o Grêmio nas quartas da Copa do Brasil

O Remo teve uma vitória convincente ao golear o São Raimundo-RR por 6 a 0, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida ocorreu no Baenão, com gols marcados por Rodrigo, Felipinho, Renan Pamplona, Ronald, Kanu e Solano. No jogo de ida, os azulinos já haviam vencido por 4 a 0.

O próximo desafio do Remo será contra o Grêmio, que eliminou o Athletico-PR. No primeiro confronto, o tricolor gaúcho venceu por 2 a 1, e o jogo de volta, ocorrido na última terça-feira, terminou em empate 0 a 0, garantindo a vaga para o Grêmio.

A CBF ainda não divulgou as datas para a próxima fase. Os dois times disputarão jogos de ida e volta, um em Belém e outro em Porto Alegre. Em caso de empate no placar agregado das duas partidas, a vaga para a semifinal será decidida através de pênaltis.