Remo goleia Sparta e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil Sub-20

O Remo goleou o Sparta (TO) por 4 a 1 e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida foi disputada na tarde desta quinta-feira (17), no Estádio do Baenão, em Belém. Kanu, Edson Kauã, Ramires e Matheus Grecco marcaram para o Leão, enquanto Wewerton descontou.

O Leão aguarda para conhecer o adversário nas oitavas. Na noite desta quinta-feira (17), o São Raimundo-RR recebe o Fast, no Estádio Canarinho. A partida definirá o penúltimo classificado para a próxima fase do torneio mata-mata das categorias de base do futebol brasileiro.

Próxima fase

Os jogos deste meio de semana da competição já determinaram várias partidas das oitavas da Copa do Brasil. São eles: Fluminense x Vasco, América-MG x Cruzeiro, Sampaio Corrêa x Porto Velho, Remo x São Raimundo-RR ou Fast (AM), Bahia x Grêmio Pague Menos (CE), Sport x CSA, Athletico-PR x Grêmio e Corinthians ou Chapecoense x Santos.