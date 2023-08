Próximo adversário do Remo na Série C tem seis jogadores que atuaram na dupla Re-Pa; veja quem são

O Remo visita o CSA-AL neste domingo (20) se apegando ao último fio de esperança pela classificação à segunda fase da Série C. Para continuar sonhando com o quadrangular de acesso, o Leão precisa, além de bater um adversário direto na briga pelo G-8, superar um elenco conhecedor do futebol paraense. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, seis jogadores do Azulão já defenderam clubes do Pará nos últimos anos.

Os atletas citados tiveram passagens por Remo e Paysandu nos últimos 10 anos. A grande maioria deles não teve bons números durante a estadia em Belém. São eles: o atacante Robinho, o volante Marciel, o meia Tomas Bastos, os laterais Everton Silva e Celsinho, e o goleiro Paulo Ricardo.

Robinho

Robinho, atacante do Paysandu em 2021 (Ascom Paysandu)

Nas últimas temporadas, o Paysandu tem sempre tido um jogador chamado Robinho no elenco. O Robinho em questão defendeu o Paysandu em 2021, durante a disputa da Série C do Brasileirão. A passagem pelo Bicola foi de pouco brilho. Em alguns meses em Belém, o atacante disputou 24 partidas e marcou apenas um gol.

Marciel

Marciel jogou no Remo em 2022 (Samara Miranda/Remo)

O primeiro jogador ex-Remo da lista. Na temporada passada, ele chegou como uma das referências técnicas do elenco azulino, após boa temporada no Náutico-PE. No entanto, o jogador não se encontrou defendendo as cores do Leão e terminou o ano bastante criticado pela torcida. Em 2022, o volante disputou 24 jogos pelo Time de Periçá e não marcou gols.

Tomas Bastos

Tomas Bastos foi destaque do Paysandu (Igor Mota / O Liberal)

Talvez seja o jogador da lista que mais destaque teve por um time paraense. O meia defendeu o Paysandu na temporada de 2019 e foi importante na campanha da equipe que quase culminou no acesso à Série B naquele ano. Com a camisa do Papão, o jogador fez 10 jogos e marcou 5 gols.

Everton Silva

Everton Silva, lateral-direito ex-Paysandu (Akira Onuma/ Arquivo de O Liberal)

É o jogador mais antigo da lista. Ele defendeu o maior rival do Remo, o Paysandu, em 2014, durante a disputa da Série C do Brasileirão. Naquele ano, o lateral fez apenas 10 jogos pelo Papão e não marcou nenhum gol.

Celsinho

Celsinho, hoje no CSA, passou no Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Uma espécie de "quebra-galho" no Remo na temporada passada, Celsinho chegou ao Remo para ser uma das soluções para a lateral-direita. Após uma sequência de lesões no setor, o defensor variou entre titular e reserva durante toda a Série C, mas só atuou nos 11 iniciais quando a equipe não tinha outros atletas à disposição para a posição. No Leão, ele fez apenas 8 partidas e não marcou gols.

Paulo Ricardo

Goleiro Paulo Ricardo foi formado na base do Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Revelado na base do Paysandu, Paulo Ricardo atuou pela equipe da Curuzu por oito temporadas, mas nunca se consolidou entre os titulares. O momento em que teve mais sequência foi em 2020, quando defendeu a meta bicolor na Série C do Brasileirão, mas falhou em momentos importantes, inclusive no Re-Pa que ajudou no acesso do Leão.