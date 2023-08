Contra o CSA, zagueiro do Remo não pensa em outro resultado: 'É vencer ou vencer'

Para manter vivo o sonho do acesso, o Clube do Remo precisa superar não só as adversidades normais de toda competição, mas também as próprias limitações observadas ao longo da temporada. No próximo domingo, o time fará o seu penúltimo jogo na primeira fase da Série C, contra o CSA, e não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Do contrário, adeus ao sonho do acesso.

Na prática, entretanto, essa ideia não passa pela cabeça dos azulinos, que seguem treinando diuturnamente em busca da perfeição, para enfrentar um adversário que está na mesma zona da tábua classificatória. Uma vitória azulina pode alçar o time da 15ª para 10ª, caso Figueirense, Aparecidense, Confiança e Ypiranga percam os seus respectivos jogos, todos fora de casa.

O Remo então herdaria a posição do próprio CSA, o atual 10º, com 23 pontos. "Com certeza é vencer ou vencer. Temos 1% de chance de classificar, vamos acreditar e vamos com tudo para cima do CSA", avalia o zagueiro Ícaro, que retorna ao time após tratar uma lesão no ligamento colateral medial do joelho.

Ícaro estava ausente desde a final do Parazão, contra o Águia, no dia 18 de maio. Apesar do transtorno, ele acredita que pode reforçar o time, caso seja necessário. "Eu tenho treinado muito firme após a minha lesão, para recuperar ao máximo o ritmo de jogo. Meu objetivo é estar apto para ajudar o time quando for preciso e sinto que estou", garante.

A estratégia do confronto, segundo ele, passa inclusive por descobrir como anda o adversário. Recentemente o CSA sofreu um baque nos bastidores, depois que o presidente Rafael Tenório soltou o verbo ao ver o time empatar com o Botafogo-PB em casa, na última rodada. A atitude rendeu o afastamento dele por 30 dias, pedido pelo próprio dirigente.

"O grupo está com o mesmo ímpeto e acredito que vamos fazer um grande jogo contra o CSA. Conhecemos um pouco da estratégia deles, um ou outro jogador a gente conhece por ter jogado contra, a favor, além do que o professor nos passou sobre eles. Já estudamos o nosso adversário", revela.

Na visão dele, o Remo precisa adotar uma postura ofensiva que o leve a conquistar a terceira vitória fora de casa nesta Série C. As outras duas foram contra o Aparecidense e Pouso Alegre, na oitava e nona rodada, respectivamente. "Um time que quer vencer tem que ser agressivo, marcar em cima, ganhar praticamente todas as bolas, ser superior nas divididas. É por ai", finaliza.