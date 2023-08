Contra o Remo, CSA faz promoção de ingressos a R$ 5 e mulheres entram de graça

É clima de decisão para CSA-AL x Remo, que se enfrentam no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18ª rodada da Série C. O clube nordestino ainda tem chances de classificação e a diretoria do Azulão decidiu diminuir o preço dos ingressos para a partida contra o Leão.

Os bilhetes para acompanhar CSA x Remo são promocionais, no valor de R$ 5 o setor de arquibancada baixa. O setor de arquibancada alta está custando R$ 10, já o preço das cadeiras especiais será de R$ 50.

Além dos preços promocionais nos ingressos, os sócios-torcedores do CSA, que estão adimplentes, poderão levar um acompanhante para o jogo, que contará com entrada gratuita para as mulheres.

O CSA está na 10ª colocação com 23 pontos, dois a mais que o Remo, que ocupa a 15ª posição na tabela. Segundo o site de estatística “Chance de Gol”, o clube alagoano tem 13.5% de chances de avançar à próxima fase da Série C. Já o Remo apenas 4.3% de chances de terminar a primeira fase entre os oito melhores. Para o Remo a partida ganha uma importância ainda maior, já que o Leão ainda corre risco de rebaixamento para a Série D.

CSA x Remo se enfrentam às 16h, em Maceió (AL), no próximo domingo (20). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, pela Rádio Liberal FM na frequência 97.5MHz, além do YouTube e das redes sociais do Grupo Liberal.