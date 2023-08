Para partida contra o Remo, CSA não poderá contar com atacante Jô; veja mais

O treinador Marcelo Cabo terá que lidar com a ausência do atacante Jô no confronto entre CSA e Remo, agendado para este domingo (20), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Isso se deve ao fato do jogador ter levado o terceiro cartão amarelo durante o empate contra o Botafogo-PB, o que o levou à suspensão automática.

Na escalação inicial contra o time paraibano, Jô foi um dos nomes que compuseram o plantel azulino. No entanto, ele foi penalizado pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, ainda no primeiro tempo da partida.

VEJA MAIS



A relação de jogadores pendurados no CSA permanece considerável e engloba o goleiro Dalberson, os defensores Ednei, Paulo César e Rafael Forster, o lateral-esquerdo Rhuan, o meio-campista Tomas Bastos e os atacantes Iago Teles, Rhayner e Gabriel Taliari.

O volante Bruno Matias, que cumpriu uma suspensão no domingo anterior, estará disponível para Marcelo Cabo. O duelo entre CSA e Remo terá início às 16h de domingo, no Estádio Rei Pelé. A equipe alagoana está em 10º lugar na tabela, com 23 pontos, dois pontos acima do Leão Azul paraense, atual 15º na tábua classificatória.