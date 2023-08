Remo empata com o Manaus e chances de classificação azulina são remotas

Após sair perdendo, o Remo empatou com o Manaus em 1 a 1, na tarde deste domingo (13), no Estádio da Colina. Todos os gols saíram no segundo tempo: Thallyson abriu o placar e Elton empatou na reta final do jogo. Com o resultado, o Leão vê as chances de classificação praticamente minguarem, na Série C.

Mesma formação

Vindo de duas vitórias seguidas, o Remo foi a campo com praticamente o mesmo time do triunfo contra o Volta Redonda. A única mudança foi a entrada do volante Paulinho Curuá no lugar de Anderson Uchôa, com a ideia era principalmente ganhar mais força física no meio-campo.

A partida

O Remo começou mais organizado em campo e teve as melhores chances no início, obrigando o goleiro Andrey a fazer defesas. No entanto, aos poucos o Manaus foi equilibrando a partida e, depois da parada médica, chegou com mais perigo. A partir daí, ambos experimentaram de fora da área, mas ambos os goleiros, Andrey e Vinícius, ídolo azulino, estavam calibrados.

Gol deles

O Manaus voltou melhor do intervalo e conseguiu a recompensa aos 10 minutos. O meia ex-Remo Gabriel Lima recuperou a bola no meio-campo, avançou, mas perdeu o controle dela. Porém, Thalysson aproveitou para chutar de longe, no cantinho de Vinícius, para abrir o marcador para os donos da casa.

Leão abaixo

Com o gol adversário, que podia deixar o Remo mais próximo da zona de rebaixamento, a expectativa era que o Leão pressionasse e buscasse o empate. Porém, o meio-campo pouco criativo - além de Curuá, Claudinei e Richard Franco são mais elementos surpresas que construtores de jogadas. Com isso, Catalá tentou melhorar com a entrada de Rodriguinho, mas teve pouco sucesso.

O empate

Mesmo abaixo, o time azulino conseguiu empatar a partida. Se não foi criando jogadas, a igualdade veio na bola parada. Rodriguinho cobrou falta para a área e Élton desviou de cabeça para o gol: um a um. E, após o empate, ainda houve tempo para Diego Guerra ser expulso após levar o segundo amarelo.

Próximo desafio

O Remo volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Rei Pelé. A equipe azulina encara o CSA, pela 18ª rodada da Terceirona. A partida tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Manaus-AM 1x1 Remo

Série C do Campeonato Brasileiro

17ª rodada

Data: 13 de agosto

Hora: 16h

Local: Estádio da Colina, em Manaus

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Marcus Vinicius Ferreira de Souza (BA).

Quarto árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Gols: Thallyson aos 10/2T e Elton aos 36/2T

Cartões amarelos: Felipe Baino; Lucas Marques, Paulinho Curuá, Rodriguinho, Richard Franco, Ronald

Cartão vermelho: Ícaro

Manaus: Andrey; Lucas Mota, Luís Fernando, Bruno Bispo e Renan Luís (Capa); Felipe Baiano (Gilson) e Klerisson; Gama, Gabriel Lima (Thiaguinho) e Lucas Batatinha (Cardoso); Gabriel Correia (Thallyson).

Técnico: Roger Silva.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro; Claudinei, Paulinho Curuá (Rodriguinho) e Richard Franco (Bochecha); Renanzinho (Vitor Leque), Jean Silva (Ronald) e Muriqui (Élton).

Técnico: Ricardo Catalá.