Contra o CSA, Remo reencontra Marcelo Cabo, técnico ex-Leão; veja

O Remo enfrenta no domingo (20), às 16h, no Rei Pelé, o CSA-AL, time dirigido pelo treinador ex-Leão Marcelo Cabo. Contratado com as missões das conquistas do Campeonato Paraense e acesso à Série C do Brasileiro, Cabo foi vice no Parazão e sequer marcou pontos pela equipe na Terceirona. Aliás, o Leão tem sentido os reflexos do péssimo início com o técnico no início da competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A passagem

Em quatro jogos da Série C, o Remo simplesmente perdeu todas as partidas com Marcelo Cabo à frente da equipe. As derrotas foram para o São Bernardo (3 a 1 fora de casa), Botafogo-PB (2 a 1 em casa), Amazonas (2 a 1 em casa) e São José (2 a 1 em casa). Com isso, o Leão amargou a lanterna neste período.

Horas após a derrota para o São José, o Remo anunciou a saída de Marcelo Cabo. De acordo com a nota do clube azulino, a decisão ocorreu em comum acordo. Dias depois, Ricardo Catalá foi contratado, venceu o Confiança na estreia e soma todos os 21 pontos do Leão nesta Série C.

VEJA MAIS

Faz falta...

Curiosamente, caso o Remo tivesse vencido pelo menos uma partida das quatro que perdeu com Marcelo Cabo, o Leão estaria muito próximo do G8. Com três pontos a mais, o time azulino teria apenas um ponto a menos do grupo das equipes que se classificam para a próxima fase.

Agora, à frente do CSA, Marcelo Cabo tem a chance não só de vencer o ex-clube, como ainda poderia entrar no G8, com uma rodada faltando para o fim da primeira fase. Em caso de vitória, mesmo sendo remota, o Remo ainda poderá avançar, ainda que precise de uma combinação de resultados.

Acompanhe CSA x Remo, válido pela 18ª rodada da Terceirona, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.