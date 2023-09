Copa do Brasil Sub-20: Goleada fora de casa coloca Remo bem próximo da classificação

A vitória sobre o São Raimundo-RR na última quinta-feira (31) deixou o Remo com uma vantagem confortável para o jogo decisivo do próximo dia 9, pela Copa do Brasil sub-20. No estádio Canarinho, em Boa Vista, o Leão Azul goleou o time da casa por 4 a 0 e agora decide em casa o próximo passo na competição nacional.

Os gols da vitória foram marcados por Kanu (2 vezes), Ronald e Pedro Victor. O adversário ainda pressionou em alguns momentos do jogo, mas a defesa azulina bem articulada, que jogava preferencialmente no contra-ataque, acabou dizimando as chances do São Raimundo reagir.

Antes do São Raimundo-RR, o Clube do Remo passou pelo Sparta-TO, ao vencer o duelo único por 4 a 1, no último dia 17 de agosto, em Belém.