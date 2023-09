Após eliminação, mais dois jogadores deixam o Remo e se despedem do Leão com um 'até breve'

O Remo segue desmanchando o elenco, após a eliminação na primeira fase na Série C 2023. Mais dois jogadores não fazem mais parte do clube azulino e, se despediram do Leão Azul, através das redes sociais. O lateral-direito Lucas Marques e o atacante Jean Silva, publicaram uma mensagem em seus perfis no Instagram, com os dois fechando a publicação com um “até breve”.

O lateral Lucas Marques, de 26 anos, chegou com as competições em andamento e foi titular absoluto na equipe azulina. O jogador esteve em Belém por empréstimo junto ao Grêmio Prudente –SP e realizou 20 partidas ao longo da temporada, sendo 18 delas como titular. Nas redes sociais, o jogador agradeceu aos funcionários, diretoria, torcida e companheiros de time, lamentou a eliminação e deixou um “até breve”.

“Chegou ao fim meu ciclo no Remo, mesmo com todas as dificuldades, agradeço à Deus por tudo que vivi vestindo este manto azulino de tantas glorias e conquistas… Meu sentimento é de gratidão. Gostaria de agradecer o presidente, diretores e à comissão técnica que acreditaram desde o início no que eu poderia contribuir em campo com a camisa do maior de Belém, o Rei da Amazônia! Gostaria de agradecer também a cada funcionário que com alegria e muito trabalho, foram importantes no dia a dia desta temporada, além de agradecer meus companheiros de trabalho, que tive o prazer de estar ao lado. Por último, agradecer a Nação Azulina que me acolheu e sempre me apoiou a dar o Meu Melhor ao Clube do Remo. Infelizmente não foi um ano da altura que o clube planejou, triste pela situação que terminou. Espero que as coisas se organizem mais ainda e que 2024 seja um ano de Glórias e Conquista, desejo todo sucesso ao clube Que Deus abençoe a todos neste ano que está por vir. Até breve, meu Leão”, publicou.

Lucas Marques chegou ao Remo por empréstimo (Samara Miranda / Remo)

O atacante Jean Silva, de 34 anos, também deixou seu recado. O jogador que já deixou claro que quer permanecer na equipe para 2024, também deixou um “até breve” ao clube e torcedores, além de agradecer ao clube e torcida, após 31 jogos e quatro gols na temporada.

“Obrigado, Leão. Gratidão a todos que fizeram parte desse ciclo, diretoria, comissão, staff, funcionários, jogadores e principalmente ao torcedor do rei da Amazônia. Um até breve, Remo”, publicou.

Jean Silva esteve em campo 31 vezes com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo)

Além de Jean Silva e Lucas Marques, já deixaram o Remo o zagueiro Ícaro, os volantes Matheus Galdezani, Richard Franco e Claudinei, o meia Rodriguinho, além do atacante Fabinho.