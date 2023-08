Após saída de volante, diretoria do Remo acerta a rescisão de lateral e meia; veja os nomes

A temporada 2023 do Remo encerrou no último final de semana e a diretoria segue realizando os tramites de rescisões do elenco. Além do volante paraguaio Richard Franco, que deixou o Leão Azul nesta semana e se despediu nas redes sociais, o Remo acertou a saída de mais dois atletas nesta terça-feira (30), o lateral-esquerdo Leonan e o meio-campista Rodriguinho. A informação foi repassada por uma fonte do clube ao O Liberal.

O lateral-esquerdo Leonan e o meia Rodriguinho, encerraram nesta terça suas passagens pelo Remo. Os dois atletas estavam pela segunda temporada defendendo o Leão, com Leonan sendo a segunda seguida, já Rodriguinho defendeu o clube paraense em 2018 e retornou em 2023.

Lateral

Leonan, de 27 anos, deixa o Remo com uma temporada marcada por contusões. O jogador que era o “xodó” da torcida no ano passado, principalmente após marcar o gol do título do Parazão contra o Paysandu, dentro da Curuzu, Leonan teve um ano difícil, mas ajudou a equipe em 22 partidas, além de ter marcado um gol. O jogador foi alvo de protestos no aeroporto, após o empate em 0 a 0 diante do CSA-AL, jogo em que sacramentou a eliminação azulina. Somando as duas passagens do atleta pelo Baenão, Leonan esteve em campo 44 partidas e três gols marcados, além do título do Parazão em 2022.

Autor do gol do título do Parazão 2022, Leonan deixa o Leão (Samara Miranda / Remo)

Meia

Já o meia Rodriguinho, titular absoluto no time comandado pelo técnico Ricardo Catalá, também “acertou as contas” com o Leão. O jogador de 35 anos, fechou a segunda passagem no Baenão com 27 partidas, dois gols marcados e sem títulos. Na primeira passagem, em 2018, Rodriguinho jogou 15 vezes e balançou as redes três vezes.

Rodriguinho retornou ao Remo após cinco anos, mas não conseguiu levar o Leão à Série B (Samara Miranda / Remo)

Nem jogaram a última partida

Outros jogadores já deixaram o Remo, antes mesmo do encerramento da Série C, contra o Altos-PI, como o zagueiro Ícaro e o volante Claudinei, que pediram para deixar o clube e acertaram com o Sampaio Corrêa-MA, equipe que está na Série B do Brasileiro