Diretoria do Remo estuda manobra para antecipar eleições para presidência do clube

Membros da atual diretoria do Remo estudam a possibilidade de antecipar o processo eleitoral para a escolha de um novo presidente do clube, marcado inicialmente para ocorrer em novembro deste ano. O motivo é o planejamento do Departamento de Futebol, carro-chefe do Leão. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada aos bastidores azulinos.

É consenso, tanto da atual gestão quanto da oposição, que a data do pleito de escolha do novo presidente azulino - marcado para ocorrer no segundo domingo de novembro - pode atrapalhar no planejamento do Departamento de Futebol. Contratações de atletas, treinadores, executivo de futebol e demais membros da comissão técnica só poderão ser realizadas após a posse de um novo presidente. No entanto, como as eleições ocorrem no final do ano, há o risco de que os melhores profissionais já estejam fora do mercado quando o Leão começar a agir.

A questão foi abordada pelo técnico azulino, Ricardo Catalá, em entrevista coletiva concedida após a vitória do Leão para o Altos-PI, pela última rodada da Série C. Ele disse que tem interesse de ficar no Leão para o ano que vem, mas, só terá uma resposta no final do ano, com o resultado das eleições do clube.

"Quanto mais demorar a eleição, pior. Se o clube puder antecipar essa data, aposto que vai colher frutos em relação à montagem de elenco. Eu vejo o Remo pronto para um próximo passo. Isso é bom para convencer jogadores, assinar pré-contratos desde já, mostrar que o clube é bom pagador", explicou.

Manobras

A diretoria azulina estuda manobras, previstas no estatuto do clube, que permitam a antecipação do processo eleitoral. O Núcleo de Esportes de O Liberal analisou o documento, que está publicado na íntegra no site do clube. Após a análise, constatou-se que qualquer mudança na regra de eleições deverá ser aprovada pela Assembleia Geral, órgão máximo do Leão.

Art. 81. A Assembleia Geral reunir-se-á para tratar dos assuntos de competência legal o estatutária

I - ordinariamente de três em três anos, no segundo domingo de novembro, exclusivamente para eleger e empossar o presidente e vice-presidente, os membros do Conselho Deliberativo (CONDEL) e seus suplentes, e o presidente e vice-presidente do Conselho Diretor (CONDIR).

II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por iniciativa do presidente da Assembleia Geral, do presidente do Conselho Deliberativo (CONDEL), da maioria simples dos conselheiros existentes ou ainda a requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto.

O presidente da Assembleia Geral do Remo, eleito no último pleito, é Luís Daniel Lavareda Reis Júnior.