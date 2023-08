Apenas quatro jogadores do Remo tem contrato com o clube para o ano que vem; saiba quem são

A participação do Remo na Série C terminou e o clube já começa a pensar no elenco que defenderá o clube na próxima temporada. Até o momento, o plantel azulino para 2024 não é robusto. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de o Liberal, apenas quatro atletas que disputaram a temporada de 2023 com o Leão tem contrato até o ano que vem.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo a fonte, os jogadores que possuem vínculo com o Leão até 2024 são o goleiro Vinícius, o volante Paulinho Curuá e os atacantes Ronald e Pedro Vitor. O último, inclusive, teve um aditivo de contrato recente assinado, já que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho e, legalmente, não pode ser dispensado enquanto está em tratamento.

VEJA MAIS

Além disso, vão compor o elenco azulino para a próxima temporada os jogadores oriundos das categorias de base. Tiveram chance entre os titulares as seguintes crias do Leão: Jonilson, Renan Tiago, Henrique, Felipinho, Ricardinho e Kanu.

A fonte revelou que a atual diretoria remista tem interesse em renovar com alguns jogadores para o próximo ano, mas a não realização das eleições do clube atrapalham o negócio. O Leão, portanto, só está realizando as rescisões contratuais e vai tratar de renovações após o resultado das urnas.

O Remo não tem mais calendário profissional para a temporada de 2023. O próximo torneio que o Leão disputará será o Campeonato Paraense de 2024, previsto para começar nos primeiros meses do ano que vem.