Catalá fala sobre permanência no Remo em 2024: ‘a diretoria quer e eu também’

Apesar da eliminação ainda na primeira fase da Série C, o técnico Ricardo Catalá quer ficar no Remo para a temporada 2024. Em entrevista coletiva concedida após o jogo contra o Altos-PI, pela última rodada da Terceirona, o treinador falou que foi procurado pela diretoria remista para uma renovação contratual. Ele disse que tem o interesse de permanecer, fez imposições para a permanência, mas disse que tudo só será resolvido após a eleição presidencial do clube, que ocorre no final do ano.

"Essa conversa [renovação] já existiu, mas o clube vive um ano eleitoral. Eu expliquei pra direção as minhas condições para ficar e não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com projeto esportivo. Não quero ficar um ano sem ganhar títulos, como aconteceu em 2023. A direção sabe o que precisa, eles têm interesse e eu também. Mas agora é preciso cuidar do futuro do clube, existem processos no meio disso. As pessoas cuidam disso e eu vou me cuidar. Vou agora voltar pra casa, rever minha família e recarregar as energias pro novo desafio", disse.

Questionado sobre as eleições no clube, Catalá disse que o ideal era que o Remo antecipasse o processo para a escolha de um novo presidente. Segundo ele, isso aceleraria o planejamento para a nova temporada.

"Quanto mais demorar a eleição, pior. Se o clube puder antecipar essa data, aposto que vai colher frutos em relação a montagem de elenco. Eu vejo o Remo pronto para um próximo passo. Isso é bom para convencer jogadores, assinar pré-contratos desde já, mostrar que o clube é bom pagador", explicou.

Com a eliminação na Série C, o Remo não tem mais calendário profissional até o final do ano. A próxima competição que será disputada pelo Leão é o Campeonato Paraense, que inicia nos primeiros meses de 2024.