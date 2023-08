Remo: Após mal-estar, Muriqui fica no banco; veja a escalação para a despedida da Série C

Eliminado ainda na primeira fase da Série C, o Remo se despede da competição na tarde deste sábado (26), às 16h, contra o Altos, no Baenão. De acordo com o próprio Leão, o atacante Muriqui sofreu um mal-estar durante a madrugada e, por isso, ficará no banco de reservas. Confira a escalação azulina para o duelo:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!