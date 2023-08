Em jogo com briga e expulsões, Remo vence Altos na despedida da Série C

O Remo venceu o Altos por 3 a 1, na tarde deste sábado (26), na despedida da equipe da Série C do Brasileirão 2023, no Estádio do Baenão. Elton, Renanzinho e Bochecha marcaram para o Leão, enquanto Victor Guilherme descontou. Com o resultado, o Remo terminou em 11° a campanha da primeira fase da Terceirona, com 25 pontos.

Eliminado ainda na primeira fase da Série C, o Remo se despediu em uma partida cheia de emoções. O Leão foi para campo sem o atacante Muriqui que sofreu um mal-estar durante a madrugada e, por isso, ficou no banco de reservas. O técnico Ricardo Catalá promoveu o volante Gustavo Bochecha, que entrou no lugar de Claudinei, que foi desligado.

Gols

O primeiro da partida foi de Elton, que havia perdido um gol sem goleiro antes, aos 31 minutos. O jogador se redimiu após aproveitar o bolão de Paulinho Curuá, tocou na saída do goleiro e abriu o placar. Mas o Leão sequer conseguiu comemorar, pois, no minuto seguinte, foi a vez de Victor Guilherme aproveitar uma jogadaça do ex-Paysandu Bruno Collaço e empatar.

Futebol ou UFC?

Na reta final da primeira etapa, Paulinho Curuá voltou a protagonizar um lance, mas dessa vez, na base da violência. O jogador fez falta no meia Gabriel Pires e chutou a cabeça do companheiro, quando este estava no chão. Gabriel revidou e ambos trocaram socos. Os dois foram expulsos pelo árbitro.

Leão na frente de novo

Xará do ídolo do Remo, o goleiro Vinícius, do Altos, foi destacando com defesas importantes, como nos chutes de Elton e Renanzinho, cara a cara. Porém, este último conseguiu vencer Vinícius aos 23, ao aproveitar lançamento da esquerda, dominar e bater firme e alto no lado esquerdo do goleiro.

Para fechar

A conta foi fechada aos 38, quando o volante Gustavo Bochecha aproveitou uma bela jogada do jovem Kanu, pelo lado direito, que passou pela marcação e passou rasteiro para Bochecha completar. Placar final: Remo 3 a 1 no Altos, que chegou à partida já rebaixado para a Série D 2024.

Ficha técnica

Remo 3 x 1 Altos

Campeonato Brasileiro Série C - 19ª rodada

Data: 26/08/2023

Local: Estádio do Baenão

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto da Camara (AP)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Gols: Élton, Renanzinho e Bochecha; Victor Guilherme

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo (Felipinho), Diego Guerra e Evandro (Kevin); Paulinho Curuá, Gustavo Bochecha e Rodriguinho (Henrique); Renanzinho (Wendel Lomar), Jean Silva e Élton (Kanu).

Técnico: Ricardo Catalá.

Altos: Vinícius, Victor Guilherme, Marcelo, Lucas Sousa e Bruno Collaço; Du Santos (Digão), Marcelinho, Lucas Campos (Palacios) e Gabriel Pires; Dieguinho (João Vittor) e Manoel (Yllano).

Técnico: Cristiano Bassoli.