Remo: Autor de gol na vitória contra o Corinthians se despede: ‘Até a próxima’

O volante paraguaio Richard Franco se despediu do Remo, pelas redes sociais, nesta terça-feira (29). O jogador, de 31 anos, é mais um atleta azulino que não estará no Baenão na próxima temporada. O clube ainda não anunciou, mas Richard usou o Instagram para deixar uma mensagem de agradecimento:

"Hoje me despeço do Clube do Remo. Nada mais que agradecer sempre a todos: trabalhadores, funcionários, dirigentes e a torcida, que sempre esteve nos momentos bons e maus. #Maskarinha18. Obrigado e até a próxima!", escreveu o volante paraguaio.

Richard Franco chegou ao Remo no início deste ano, após ser um dos destaques do Náutico em 2022, apesar do rebaixamento do Timbu. O jogador foi um dos destaques azulinos, especialmente no primeiro semestre, da campanha do time na Copa do Brasil, que levou a equipe até à terceira fase da competição.

Em 28 partidas com a camisa do Remo, Richard Franco marcou cinco gols. O mais importante deles foi o primeiro do Leão no histórico triunfo contra o Corinthians por 2 a 0, em abril, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O volante Richard Franco é o terceiro jogador a deixar o Remo depois de mais um fracasso na Série C. Antes do paraguaio, o zagueiro Ícaro e o volante Claudinei deixaram a equipe azulina na semana passada.