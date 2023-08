De férias, Remo empresta jogadores destaques da base para o Santa Rosa, na Segundinha

O futebol profissional do Remo entrou de férias oficialmente no último sábado (26), após vitória contra o Altos-PI, no Baenão, pela última rodada da Série C 2023, porém, para dar rodagem aos garotos oriundos da base, a diretoria do Remo emprestou os atletas Henrique e Jonílson ao Santa Rosa, clube que está classificado para a próxima fase da Segundinha.

ASSISTA

VEJA MAIS

Os dois atletas já assinaram contrato com o Santinha e foram apresentados oficialmente através de publicação nas redes sociais na equipe de Icoaraci. Destaques entre os jogadores que vieram das categorias da base, o zagueiro Jonilson e o volante Henrique Vigia buscam mais experiência em uma competição oficial, já que o Remo entrou em recesso.

Jonilson é considerado um dos destaques oriundo da base azulina (Talita Gouvêa / Arquivo pessoal Instagram @jonilson_senna3)

O zagueiro Jonílson, de 21 anos, subiu ao profissional após o retorno do Leão Azul da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que foi um dos destaques da equipe. No time profissional, Jonilson esteve em campo duas vezes, porém, esteve relacionado em vários jogos da Série C, Parazão e Copa Verde.

Henrique Vigia já faz parte da equipe profissional do Remo desde 2021 (Samara Miranda / Remo)

Já o volante Henrique Vigia, de 21 anos, faz parte da equipe profissional desde 2021, onde chegou a ser relacionado em várias partidas da Série B, mas sem entrar em campo. Na temporada 2022 o jogador entrou em campo apenas uma vez. Neste ano foram cinco partidas com a camisa azulina.

VEJA MAIS

O Santa Rosa é o atual líder da chave A da Segundinha com sete pontos e já classificado para a próxima fase. A equipe de Icoaraci também conta com outros jogadores da base do Remo no elenco que chegaram por empréstimo, como o goleiro Ruan, o lateral direito Luizinho, o zagueiro Renan Tiago, além do atacante Ricardinho.