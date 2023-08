Ex-Corinthians, Flamengo e seleção sub-17, goleiro Felipe fecha com o Santa Rosa para Segundinha

O Santa Rosa apresentou mais um reforço de peso para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paraense. Trata-se do veterano Felipe, goleiro de 39 anos com passagem nos maiores clubes do país, entre eles Corinthians e Flamengo. O camisa 1 já está em Belém e deve iniciar os treinos em breve, visando a estreia do clube no próximo dia 19, contra a equipe do Capitão Poço.

A Segundinha começa oficialmente no próximo dia 16 de agosto e vai até o mês de outubro. Os dois finalistas ganham vaga na Série A do Parazão de 2024.

O jogador foi recebido na manhã desta quinta-feira pelo presidente do Santinha, o também ex-jogador do Flamengo Roma Merabet. A última partida disputada por ele foi em junho deste ano, quando defendia o Paraná Clube, no empate de 2 a 2 com o Patriotas. Ao todo, disputou nove partidas em 2023.

Felipe tem ampla história no futebol. Começou nas divisões de base do Vitória, em 2002, até alçar o time profissional em 2004. A partir daí a carreira do arqueiro deslanchou e o levou para os maiores clubes do Brasil. Antes, no entanto, esteve na Seleção Brasileira sub-17, onde conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-17. No Vitória foi tricampeão baiano e campeão da Copa do Nordeste.

Já no Corinthians venceu a Série B, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, título que também repetiu no Flamengo. Felipe defendeu os dois maiores clubes do país por quatro temporadas cada um. Possui inúmeros títulos expressivos e passagens no futebol brasileiro e português. Hoje, aos 39 anos, terá novo desafio pela frente, agora na Segundinha.