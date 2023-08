Santa Rosa anuncia mais três nomes para disputa da Segundinha, entre eles Pingo, ex-Remo

O Santa Rosa entra no mês de estreia no Campeonato Paraense da segunda divisão, a popular Segundinha, em ritmo acelerado. Após uma ampla reformulação no Departamento de Futebol, o clube centenário vem montando um grupo forte e nesta quinta-feira (3) mais três nomes foram anunciados para a competição, incluindo mais um jogador estrangeiro.

Foram apresentados o volante Pingo, ex-Remo, e os atacantes Wallace e Elvis Ogbe, atleta nigeriano que esteve recentemente no Tapajós e vem a ser o segundo nome internacional do clube. O primeiro estrangeiro apresentado foi o volante D'Agostino, que chegou ao Brasil para fazer testes no Paysandu no final de 2022.

O grande objetivo do Santa Rosa, conforme já dito pela diretoria do clube, é levá-lo à primeira divisão do Campeonato Paraense. No ano passado, o time foi até a semifinal, mas acabou derrotado pelo Cametá. Um dos remanescentes daquele elenco era o próprio Pingo. "Eu agradeço muito a confiança e espero retribuir dentro de campo. Que nessa temporada a gente possa colher bons frutos. Ano passado chegamos até a reta final para o acesso, mas infelizmente não veio. Esse ano será diferente, com certeza", garante.

SAIBA MAIS



Além da contratação de reforços, o Santa Rosa também aposta na descoberta de talentos. Recentemente o clube realizou duas peneiras em cidades do interior paraense, de onde saíram oito atletas, que atualmente fazem teste no clube, com todas as despesas pagas pelo Santa Rosa.

Hoje o grupo treina em um campo particular na Grande Belém e, paralelo a isso, segue negociando a contratação de uma comissão técnica. O nome preferido é o de Netão, ex-Remo e atualmente na base do Paysandu, mas a pedida acima da realidade financeira do clube vem atravancando o fechamento do contrato.

A Segundinha começa oficialmente no dia 16, mas a estreia do Santinha está marcada para o dia 19, contra o Capitão Poço. Depois o time enfrenta o Paraense (23/08), Tiradentes (26/08) e Paragominas (30/08). A competição vai até meados de outubro. Em linhas gerais, o Santa Rosa tem um elenco que mistura jogadores remanescentes de 2022, incluindo o artilheiro do time na Segundinha do ano passado, o atacante Rogerinho. As partidas deste ano serão disputadas no estádio Francisco Vasques, o Souza.