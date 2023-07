De olho no acesso à elite do Parazão, Santa Rosa apresenta elenco e uniforme para a Segundinha 2023

Em 2024 o tradicional clube da Vila Sorriso completa seu centenário. E com ele, o Santa Rosa quer voltar a figurar na elite do futebol paraense. Na tarde desta segunda-feira (24), a diretoria do clube reuniu a imprensa esportiva e patrocinadores para a apresentação do novo uniforme e elenco para a disputa do Campeonato Paraense B1, torneio de acesso à primeira divisão estadual, que começa no próximo dia 16. A estreia do clube acontece três dias depois (19), contra o Capitão Poço.

Durante o encontro, com a presença de parceiros e patrocinadores, a nova diretoria conversou com os jogadores sobre alguns pontos específicos da competição e do próprio futebol. O primeiro a falar foi o presidente, o empresário e ex-jogador Roma Merabet, com passagem marcante pelo Flamengo e diversos clubes estrangeiros. Na condição de dirigente, ele falou sobre a responsabilidade de levar o clube a um patamar condizente com a sua tradição. "Como ex-jogador e conhecedor do futebol mundial, acredito que possa dar uma visão mais ampla da gestão esportiva e assim resolvi firmar esse compromisso".

Ao lado dele estão Luiz Omar Pinheiro Segundo, como vice-presidente; os advogados Emerson Dias e David Merabet no Departamento Jurídico, e Eduardo Souza no Departamento de Futebol. Quanto ao comando do elenco, a diretoria negocia a contratação de João Nasser, o Netão, que hoje tem vínculo com o Paysandu.

Outro a pedir a palavra foi Emerson Dias, que ressaltou a necessidade do elenco se fortalecer na competição, sobretudo em uma época onde as apostas têm sido alvo das autoridades, com vários jogadores condenados por participação em esquemas que comprometem a idoneidade esportiva.

"Teremos 11 dias para quatro jogos na primeira fase. É importante estarmos bem preparados fisicamente, mas também mentalmente. E isso passa pela preservação de cada um de vocês, de repercussão nacional envolvendo apostas. Certamente vão procurar os senhores para fazer algumas propostas e se isso ocorrer, peço que nos avisem para que nós possamos tomar todas as providências com base na nova Lei Geral do Esporte".

O Santa Rosa quer apagar a lembrança da Segundinha do ano passado, onde chegou até a semifinal, mas a decisão contra o Cametá foi marcada por incidentes dentro e fora de campo, que se transformaram em queixas repousadas sobre a mesa do Ministério Público e Tribunal de Justiça Desportiva. Em campo, o time acabou eliminado após vencer o jogo de ida por 2 a 1 e perder a volta pelo mesmo placar e na cobrança de pênalti cair por 4 a 2. Na Segundinha, apenas os dois primeiros colocados garantem vaga na divisão principal do Campeonato Paraense.

Nomes

Na primeira fase, além do Capitão Poço, o Santa Rosa terá pela frente o Paraense (23/08), Tiradentes (26/08) e Paragominas (30/08). A competição vai até meados de outubro. O novo elenco, até o momento com 19 atletas, mistura jogadores remanescentes da temporada passada, incluindo o artilheiro do time na Segundinha do ano passado, o atacante Rogerinho. O mando de campo da equipe será no estádio do Souza, de propriedade da Tuna Luso Brasileira.

"A Segundinha é um campeonato atípico. São muitos jogos em pouco tempo, então precisamos ter uma boa preparação. É um campeonato de muita força, devido aos campos molhados e ruins. Tem que estar ligado nos 90 minutos, pois é uma competição bem complicada", avalia o atleta. Outro que sabe bem o tamanho do desafio é o meia Djalma, velho conhecido do torcedor paraense que vai para a segunda temporada no Santa Rosa.

"Mais uma jornada na minha carreira, segunda no Santa Rosa. Fizemos uma campanha muito boa no ano passado, chegamos nas finais e, infelizmente, é um jogo atípico e por questões extra-campo, ficamos de fora. Mas eu, como um dos experientes, vamos tentar ajudar de todas as formas. A própria comissão técnica, diretoria. Todo mundo vai se ajudar e acredito nesse projeto do Santa Rosa, que é chegar na elite do Parazão".

Jogadores ao lado dos diretores do clube, durante apresentação do elenco e novo uniforme. (Bruna Dias / Ascom Santa Rosa)

Quem terá oportunidade de mostrar talento na Segundinha é o volante D'Agostino, que chegou ao Paysandu ainda no ano passado, mas sem espaço acabou deixando o clube e tenta nova oportunidade no Santinha. "Agora eu estou no Brasil, passei pelo Paysandu e estou em uma expectativa muito boa para jogar a Segundinha, ajudar o time. Para mim também é muito importante. Agora é trabalhar e fazer o melhor possível para conseguir os resultados".

Embora tenha pouca idade, o atacante João Luís é outra grande promessa para este momento. O jogador de 23 anos passou pelas bases de Paysandu e Remo, antes de transferir-se para o sudeste e de lá para o futebol Português, até receber o convite para o retorno. "É um desafio motivador. Eu não sou o mais experiente do elenco, mas eu acho que as coisas acontecem quando o campeonato se desenvolve. Nem antes e nem depois", frisa.

Elenco:

Goleiros

Ruan (Empréstimo Remo)

Afonso

Lateral-direita

Luizinho (Empréstimo Remo)

Jorge Pet

Nikelme

Zagueiros

Victor

Lateral-esquerda

Weslley

Volantes

Djalma

Renan (Empréstimo Remo)

D'Agostino

Meias

Adauto

Giovanni

Breno

Atacantes

Pedro Sena

Ricardinho (Empréstimo Remo)

Márcio

Centroavantes

Rogerinho

João Luís