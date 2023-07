Remo empresta cinco jogadores ao Santa Rosa para a disputa da Segundinha do Parazão

O Remo emprestou cinco jogadores para o Santa Rosa, clube que disputa a Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha, deste ano. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, os atletas são o atacante Ricardinho, o zagueiro Davi, o goleiro Ruan e os laterais Luisinho e Robi. Todos eles devem voltar ao Baenão após o fim do torneio estadual, que tem previsão de término no dia 29 de outubro.

Ainda segundo a fonte, o Santa Rosa deve arcar com 100% dos salários dos jogadores neste período. Os atletas, inclusive, devem receber bonificações conforme o desempenho individual e do clube na Segundinha. No entanto, todos esses acordos foram costurados entre a equipe de Icoaraci e os jovens emprestados.

Dar rodagem ao elenco

Todos os jogadores azulinos que foram cedidos ao Santa Rosa tem menos de 23 anos de idade e tiveram poucas oportunidades na equipe principal durante a temporada. A ideia da diretoria azulina é fazer com que esses atletas ganhem minutagem de jogo e possam retornar mais amadurecidos para incorporarem o elenco remista em 2024.

Essa parceria entre Remo e Santa Rosa já havia sido feita no ano passado. Na Segundinha de 2023, os jovens Pedro Sena e Pingo foram emprestados ao Macaco Prego da Vila. Lá, eles ajudaram a equipe de Icoaraci a chegar à semifinal do torneio.

Últimas fichas na temporada

Sem os jovens emprestados para o Santa Rosa, o Remo segue na caminhada contra o rebaixamento na Série C do Brasileirão. Neste domingo (23), às 19h, o Leão Azul enfrenta o Náutico, fora de casa, pela 14ª rodada da Terceirona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.