Na última vez que lutou para ficar na Série C, Remo terminou com desempenho melhor que o atual

Com 13 pontos em 13 rodadas disputadas, o Remo vive o fantasma do rebaixamento na Série C do Brasileiro. A última vez que o Leão lutou pela permanência foi em 2018, quando passou várias rodadas no Z4 e precisou de uma arrancada no final para não voltar à Série D. Com isso, a equipe de O Liberal traz agora um comparativo das campanhas de 2018 e 2023.

Formato

Na época, o formato era diferente. Hoje, as 20 equipes se enfrentam na primeira fase em turno único, com os oito primeiros avançando para os quadrangulares de acesso e os quatro últimos sendo rebaixados.

Enquanto em 2018, eram dois grupos de 10 times com turno e returno. Os quatro melhores de cada chave davam início ao mata-mata. Os dois últimos de ambos os grupos descendiam para a Série D.

Desempenho

Com três vitórias, quatro empates e seis derrotas em 13 partidas, o Remo, atual 17° na tabela, tem um aproveitamento de 33,3% nesta edição da Terceirona. Já em 2018, o Leão encerrou a participação sem sexto, no grupo A, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas. Ou seja, um desempenho de 40,7% - superior ao atual.

Já contando apenas os 13 jogos iniciais o Leão nesta e naquela edição, o aproveitamento azulino é superior. Em 2018, a equipe estava na lanterna com três vitórias, dois empates e oito derrotas, o que dá 28,2%.

Lance a Lance

Para tentar se livrar do fantasma da Série D, o Remo começa uma maratona de decisões. No domingo (23), às 19h, no Estádio dos Aflitos, o Leão visita o Náutico. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.