Proposta por Pablo Roberto, do Remo, é de Portugal; veja o valor e com quanto o Leão ficaria

Como revelado pelo presidente do Remo, Fábio bentes, o volante Pablo Roberto tem uma proposta para deixar o Leão. De acordo com o portal O Popular, de Goiás, o interesse vem de um clube da primeira divisão de Portugal. O negócio pelo jogador, que está emprestado pelo Vila Nova, giraria em torno de 225 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão, segundo o Remocast33.

A reportagem procurou o Remo e o Vila Nova para confirmar as informações, mas até o momento não obteve retorno.

Quanto o Remo ganharia?

O repórter Michel Anderson, da Radio Liberal, apurou que a taxa de vitrine no contrato do clube azulino com Pablo Roberto é de 20%. Ou seja, caso o Vila Nova aceite a proposta e o Remo decida por não igualar, o Leão ficaria com R$ 240 mil.

Vale lembrar que o jogador possui uma multa rescisória de R$ 4 milhões para transferências nacionais e R$ 8 milhões para transferências internacionais. Portanto, os valores oferecidos são distantes da cláusula de rescisão.

Qual o prazo para o Remo responder?

Na última quarta-feira (19), Fábio Bentes, afirmou que foi notificado pela equipe goiana da proposta do exterior. O clube azulino tem 72h para responder se pretende manter o direito de prioridade para fazer uma proposta cobrindo o valor oferecido pelo atleta, a partir do último dia 19. Com isso, o Leão teria até sexta-feira (21) para dar uma resposta ao Vila.

Qual o desempenho de Pablo Roberto no Remo até aqui?

Com um gol e várias assistências em 30 jogos com a camisa do Remo, Pablo Roberto é um dos destaques da temporada. Porém, o jogador tem sido alvo da torcida por conta do baixo rendimento nas últimas partidas. Pablo, inclusive, perdeu os status de titular absoluto.

Pablo Roberto ganhou grande destaque nacional após a vitória azulina sobre o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil, e tem sido alvo de sondagens desde então.