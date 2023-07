Vinícius diz que vê limitações no elenco do Remo e nega boatos sobre racha no vestiário

Ídolo do Remo, o goleiro Vinícius admitiu publicamente que considera "limitado" o elenco do Remo. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (19), o arqueiro disse que aguarda a chegada de novos reforços para qualificar a equipe na briga contra o rebaixamento.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Todo reforço que chegar é bem vindo. A gente sabe das limitações da equipe e torcemos para que os jogadores que chegarem possam nos ajudar, mas enquanto isso, temos que trabalhar bastante para reverter a situação que nós nos encontramos. Temos que estar focados, comprometidos, pra subir na tabela e sair do Z-4", disse Vinícius.

VEJA MAIS

Apesar de falar sobre a limitação do elenco, Vinícius negou boatos de que haveria um "racha" no vestiário azulino. Questionado sobre a falta de comunicação entre os jogadores durante o clássico Re-Pa, que terminou com vitória bicolor, o goleiro disse que falar com um companheiro de equipe não é o principal objetivo do jogo.

"Tá tudo bem entre a gente. Claro que quando o resultado não aparece, surgem várias especulações, sem fundamento. Dentro da equipe tá tudo bem e acho que no clássico falamos o que tinha que ser dito dentro de campo. O principal objetivo do jogo não é falar, mas sim executar o melhor nosso dentro de campo. Não percebi nada de anormal", explicou.

O Remo volta a campo pela Série C no próximo domingo (22), às 19h, contra o Náutico-PE, fora de casa, pela 14ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.