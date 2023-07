Presidente do Remo assume erros no planejamento e diz quem montou elenco de 2023: 'Cabo e Gasparino'

O presidente Fábio Bentes, do Remo, assumiu que houve erros no planejamento do elenco azulino que disputa a Série C do Brasileirão. De acordo com ele, quem liderou o processo de contratações para o Leão foi o executivo de futebol Thiago Gasparino e o treinador Marcelo Cabo, ambos demitidos. E complementou dizendo que nenhum membro da diretoria estatutária do clube interferiu neste processo.

"O planejamento começou em outubro do ano passado. Contratamos o Marcelo Cabo e o Gasparino, que são pessoas atestadas pelo mercado, e eles que tomaram as rédeas de elaboração do elenco. A minha participação era pura e simplesmente no aspecto de orçamento. Eu passava valores e eles usavam os os critérios que achavam melhores", disse Fábio.

"Na primeira fase do planejamento houve promessas que deram certo e outras não. Já na segunda fase, que se iniciou após a eliminação para o Corinthians, quando começamos a pensar no Brasileirão, aí concordo que tiveram mais decepções. Todos os atletas que chegaram foram avaliados pelo nosso executivo de futebol e o nosso treinador. Não houve participação de nenhum diretor, nem vetos de nomes. A única coisa que priorizamos foi a questão do contrato, pois estamos em um clube em que o estatuto reza que os vínculos devem ser feitos dentro de um único mandato, que vai até novembro", explicou.

Outro ponto abordado pelo presidente foi a contratação de jogadores que não tinham condições ideais de jogo. Segundo ele, a questão era conhecida pela presidência e foi proposta por Thiago Gasparino. Bentes afirma que o executivo alegou que esta seria a "única alternativa" do Remo conseguir reforços no mercado", explicou.

"Foram feitas, também, a contratação de atletas que não estavam na condição física adequada. Na época, quando percebi essa deficiência, me disseram que era essa a alternativa que se tinha e me garantiram que fariam eles render. Os profissionais que contrataram, mas quem colocou eles fui eu. Então eu sou culpado também", comentou.