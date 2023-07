Remo: Fábio Bentes confirma proposta internacional para venda do meia Pablo Roberto

O meia Pablo Roberto, que está emprestado ao Remo pelo Vila Nova-GO, pode partir para um clube internacional. Pelo menos é o que afirmou o presidente do Remo, Fábio Bentes, que foi notificado pela equipe goiana da proposta do exterior. Agora, o clube azulino tem 72h para responder se pretende manter o direito de prioridade para fazer uma proposta cobrindo o valor oferecido pelo atleta.

“O Pablo existem uma série de sondagens que são feitas. Tomei conhecimento pelo Vila Nova ontem [terça-feira, 18], de uma proposta que havia chegado para que o Pablo Roberto pudesse ser vendido. Estamos avaliando, já que o Remo tem preferência. Se o Remo quiser, é possível que pague o valor e fique com o atleta em definitivo. Sobre valores se o Vila Nova quiser falar eles podem, mas seria antiético eu falar de uma proposta que foi feita por um outro clube. Mas, não é nenhum time nacional, é lá pra fora. Caso a gente opte por não cobrir o valor ou não consiga cobrir, temos direito a 10%”, afirmou durante entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, no Baenão.

VEJA MAIS

Entenda a situação de Pablo Roberto

Pablo Roberto ganhou grande destaque nacional após a vitória azulina sobre o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil, e tem sido alvo de propostas desde então. Em caso de transferência, o clube azulino ainda lucra com o jogador, já que o contrato entre ele e a equipe tem uma “taxa de vitrine”. O dispositivo prevê o pagamento de uma parte da transferência ao clube que possui acordo de empréstimo com o atleta.

De acordo com apuração do repórter Michel Anderson, da Radio Liberal, a taxa de vitrine presente no contrato com Pablo Roberto é de 20%. Vale lembrar que o jogador possui uma multa rescisória de R$ 4 milhões para transferências nacionais e R$ 8 milhões para transferências internacionais.